В Санкт-Петербурге задержали стрелявшего по мигрантам экскаваторщика

В Петербурге задержали машиниста экскаватора, который ночью 7 сентября на территории Кировского района города стрелял в мигранта.

Инцидент случился у дома №60/1 по проспекту Маршала Жукова. Полицейские, которые по вызову оперативно прибыли на место происшествия, узнали, что 35-летний экскаваторщик в ходе конфликта, в котором принимали участие не менее пяти человек, выстрелил в 29-летнего гражданина Киргизии.

У пострадавшего прибывшие врачи диагностировали ушибленную ссадину грудной клетки. Госпитализация ему не понадобилась.

А житель Петербурга стал фигурантом уголовного дела (статья о хулиганстве). У него был изъят пистолет - он не боевой, а травматический.

Десять лет назад он привлекался к ответственности за кражу.