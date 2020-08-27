В туалете Мариинского театра обнаружили скрытую видеокамеру

В туалете на первом этаже Мариинского театра в Петербурге местная жительница при посещении туалета заметила скрытую видеокамеру. Случилось это перед началом балета «Кармен-сюита».

По информации издания peterburg2.ru, камера была расположена в нестандартном месте - в нише для туалетной бумаги. Ее обмотали немного черным скотчем. Так камера почти не бросалась в глаза.

«Из-за того, что я на коляске, у меня другой угол обзора и я её заметила, - рассказала петербурженка. Мы сразу позвали охранника, а он начал говорить что-то бессвязное, у него затряслись руки».

До того, как по вызову прибыла полиция, охранник отнял у женщины камеру и выбросил в Крюков канал. Его задержали и увезли для допроса в отдел полиции Адмиралтейского района.