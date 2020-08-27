В Петербурге задержан мужчина с удостоверением фейковой организации

В Петербурге в минувший понедельник был задержан 36-летний мужчина, житель Выборга, у которого при себе было удостоверение несуществующей судебной коллегии ЗВО.

По информации издания 47news, Военная судебная коллегия Западного военного округа существует только на фейковом сайте в интернете да в поддельном удостоверении мужчины. Предполагается, что мужчина «козырял» корочкой перед нужными людьми, преимущественно бизнесменами, и предлагал им помощь в получении государственных контрактов. Разумеется, за вознаграждение. И немалое, надо отметить.

Так, бизнесмен, который вместе с подозреваемым обедал в ресторанчике «Винегрет», за будущее содействие выложил 300 тысяч рублей. Это был так называемый «заход» на силовое поле. Свой интерес житель Выборга видел в 25 процентах прибыли по каждому из контрактов.

На текущий момент возбуждено уголовное дело о «покушении на мошенничество в крупном размере». Задержанный «судья коллегии ЗВО» пока находится на подписке о невыезде.