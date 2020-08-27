Петербуржца оштрафовали на 15 тысяч за несвоевременную публикацию теста на COVID-19

Вчера, 23:13

Ольга Громова

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Петербуржца оштрафовали на 15 тысяч за несвоевременную публикацию теста на COVID-19

В Петербурге мужчину привлекли к административной ответственности за несвоевременное размещение результатов теста на COVID-19 на Едином портале государственных услуг. Зеленогорский районный суд своим решением оштрафовал его на сумму 15 тысяч рублей.

Житель Северной столицы недавно вернулся в Россию из-за границы, но не уложился в трехдневный срок со дня прибытия по части публикации результатов лабораторного исследования на коронавирус методом ПЦР.

Роспотребнадзор обратил на это внимание, а административное наказание вынес суд. Мужчина должен будет заплатить 15 тысяч рублей штрафа.

Это первый прецедент в России, но не последний. По данным Роспотребнадзора, со второго августа составлен 101 протокол об административном правонарушении по части 2 ст.6.3 КоАП РФ на людей, которые не опубликовали результаты ПЦР-теста в установленный срок. А это три дня с момента возвращения в страну.

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