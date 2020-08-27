Байкеры во время гонок в Гатчинском районе наткнулись на труп

В Гатчинском районе Ленобласти байкеры во время заезда наткнулись на труп мужчины. Он был на стадии разложения, сообщает издание 78.ru, ссылаясь на свой информированный источник в правоохранительных органах.

Близ деревни Старые Низковицы состоялись мотогонки. Примерно в 14.37 участники заезда в пяти метрах от проселочной дороги, которая идет к селу Жабино, увидели мертвого мужчину. Он был в куртке серого цвета и черных джинсах, лежал вниз лицом.

На месте происшествия был племянник умершего. Он рассказал, что это его дядя, он исчез без вести еще 10 августа.

Правоохранители информацию проверили, она соответствовала действительности.

Пропавшего 60-летнего мужчину объявляли в розыск.

Причина смерти погибшего устанавливается.