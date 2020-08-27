В Красноярске мать до смерти избила годовалую дочь из-за плача

Сегодня, 10:22

Ольга Громова

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В Красноярске мать до смерти избила годовалую дочь из-за плача

В Красноярске мать кулаками забила до смерти свою годовалую дочь по той лишь причине, что она плакала. Об инциденте сообщила «КП», ссылаясь на информацию пресс-службы ГСУ СК РФ по краю и Республике Хакасия.

Подчеркивается, что произошло это еще в конце 2019 года, но только сейчас инцидент стал достоянием общественности. Женщина тогда была занята распитием алкогольных напитков. Внезапно ее годовалая дочь дала о себе знать, пустившись в плач.

Мать пыталась успокоить ребенка, но ничего не получалось. Тогда она, разозлившись, начала ее бить. 5 ударов пришлись на жизненно важные органы. Малышка вскоре после избиения умерла.

В отношении матери, которая любит распускать руки, было возбуждено уголовное дело за убийство. Оно уже расследовано и направлено в суд. Женщину могут лишить свободы сроком на 20 лет.

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