В Свердловской области школьник угнал машину у родителей и попал под ее колеса

В Красноуфимске Свердловской области 12-летний мальчик угнал у своих родителей автомобиль, но в силу отсутствия опыта вождения не справился с управлением и оказался под его колесами. Об инциденте проинформировали в управлении ГИБДД по региону.

В ведомстве рассказали, что примерно в 22.30, когда родителей не было дома, подросток взял ключи от их «семерки», которая стояла во дворе дома № 42 на улице Ленина.

Сначала школьник запустил двигатель, после чего включил заднюю передачу.

Машина тронулась с места и начала движение задним ходом. Мальчик немного покатался, но толком водить не умел и не смог остановить авто, воспользовавшись тормозами. Поэтому он не придумал ничего другого, кроме как выскочить из салона на ходу и, подбежав к багажнику, остановить ее руками.

Но это оказалось нереальной задачей - автомобиль попросту его переехал.

К счастью, юный житель Красноуфимска выжил. С травмами головы и грудной клетки его доправили в местную больницу.



