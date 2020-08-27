В Лихославле следовавший в Севастополь скорый поезд насмерть сбил человека

В Лихославле (Тверская область) скорый поезд сбил насмерть человека. Инцидент произошел на 441-ом километре Октябрьской железной дороги в 18.57 воскресенья, 30 августа.

Скорый поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Севастополь, сбил оказавшегося на путях мужчину. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Пострадавший умер прямо на месте происшествия.

Туда выезжали члены следственно-оперативной группы линейного отдела полиции станции Тверь.

Обстоятельства случившегося выясняются. Параллельно стражи порядка выясняют личность погибшего - она пока не установлена.