В Новосибирске оштрафовали коллекторов, унижавших честь 60-летней должницы

В Новосибирске оштрафовали сотрудников агентства ООО «Сириус-Трейд», которые отправляли 60-летней должнице смс-сообщения довольно фривольного содержания, описывая в деталях, что они могут с ней сотворить. Сумма штрафа составила 100 тысяч рублей, передает пресс-служба УФССП.

60-летняя женщина оформила кредит в банке и взяла займ в микрофинансовой организации, но рассчитаться в срок не смогла. И тогда в ее жизни появились коллекторы. Ее начали атаковать звонками и сообщениями на телефон.

«Женщине часто звонили с незнакомых номеров. Во время разговоров сотрудник компании не представлялся, но унижал честь и достоинство женщины», — поведал Андрей Семенов, сотрудник регионального управления ФССП.

Подобные действия ООО были признаны админправонарушением.

Арбитражный суд Новосибирской области, учитывая, что организация уже неоднократно привлекалась к ответственности, назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.