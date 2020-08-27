Омич за убийство 7-летнего пасынка отправится в колонию на 12 лет

31-летний житель Большереченского района Омской области признан судом виновным в убийстве своего 7-летнего пасынка. Ему вынесен приговор - 12 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Судом было установлено, что 10 сентября минувшего года мужчина схватил своего 7-летнего пасынка за ворот рубашки и за пояс брюк и начал удерживать в горизонтальном положении над полом.

Когда ребенок затих и перестал кричать, отчим бросил его на диван. Как оказалось, он был мертв. Экспертиза показала, что мальчик умер от удушения.

Мужчина в суде свою вину признал, но частично. Он заявил, что убивать мальчика не хотел.

Омский областной суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в ИК строгого режима. Назначено и дополнительное наказание в виде одного года ограничения свободы.

Приговор в законную силу еще не вступил.