В школе Знаменского района Омской области произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщает издание NGS55.ру.

По его сведениям, 58 педагогов из Знаменского района занимались со школьниками на летней площадке. Незадолго до старта нового учебного года среди учителей произошла вспышка коронавирусной инфекции. Одна из педагогов на вертолете санитарной авиации была доставлена в Омск и нынче подключена к аппарату ИВЛ.

Педагогов, которые работали с детьми на летней площадке, отправили домой на карантин. В ближайшее время они сдадут тесты на ковид-инфекцию.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открытие Знаменской школы в очном режиме запланировано лишь с третьего сентября. Первого и второго числа дети будут находиться на дистанционном обучении.