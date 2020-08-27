В школе Знаменского района Омской области произошла вспышка коронавируса

Сегодня, 12:37

Ольга Громова

0

Image 16+
В школе Знаменского района Омской области произошла вспышка коронавируса

В школе Знаменского района Омской области произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщает издание NGS55.ру.

По его сведениям, 58 педагогов из Знаменского района занимались со школьниками на летней площадке. Незадолго до старта нового учебного года среди учителей произошла вспышка коронавирусной инфекции. Одна из педагогов на вертолете санитарной авиации была доставлена в Омск и нынче подключена к аппарату ИВЛ.

Педагогов, которые работали с детьми на летней площадке, отправили домой на карантин. В ближайшее время они сдадут тесты на ковид-инфекцию.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открытие Знаменской школы в очном режиме запланировано лишь с третьего сентября. Первого и второго числа дети будут находиться на дистанционном обучении.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Екатеринбурге водитель сбил на пешеходном переходе 4 детей

27-08-2020, 17:13

В Липецке на перекрестке Гагарина и Титова перевернулся Hummer

27-08-2020, 16:17

В Крыму задержали представителя главы Чечни в Ивановской области Ису Эдильсултанова

27-08-2020, 14:37

В Кабардино-Балкарии 85-летний пенсионер совершил самоубийство из-за куста конопли

27-08-2020, 14:09

В Саратове 15-летняя девочка в ходе ссоры убила свою мать

27-08-2020, 12:58

Основатель «Додо Пиццы» рассказал о похищении партнера в 2019 году

27-08-2020, 06:20

Жительница Сыктывкара получила второй срок за ложное сообщение об изнасиловании

26-08-2020, 21:45

Семью донского депутата сняли с самолета за дебош

26-08-2020, 19:54

В больнице под Воронежем произошло массовое заражение коронавирусом

26-08-2020, 18:21

На Ставрополье 47-летний живодер катал по селу привязанную к машине собаку

26-08-2020, 17:53

В Великих Луках «семерка» сбила насмерть двух детей

26-08-2020, 17:25

В Сети найден Тelegram-канал с полным руководством, как выслеживать, избивать и насиловать девушек

26-08-2020, 16:12

Бывший подполковник МВД оказался авторитетом Колей Кувалдой

26-08-2020, 15:27

У задержанного майора из Петербурга обнаружили сотни банковских карт

26-08-2020, 10:11

В обстоятельствах гибели российского генерала в Сирии обнаружили ловушку

25-08-2020, 23:05

12-летнего школьника из Казани нашли на качелях в состоянии комы

25-08-2020, 17:59

На Алтае прикинувшийся силовиком уголовник ограбил 82-летнюю пенсионерку

25-08-2020, 16:55

На балконе квартиры в Петербурге обнаружено завернутое в ковер тело убитой пенсионерки

25-08-2020, 16:32

В Петербурге у жительницы Мурманской области угнали Lexus за 6 млн рублей

24-08-2020, 13:16

В Башкирии мужчина убил нанятого любовником жены киллера

22-08-2020, 16:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров