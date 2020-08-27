В Петербурге мужчина убил тещу и жену за попытку его отравить

В квартире дома № 76 к1 на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге мужчина зарезал жену и забил до смерти гаечным ключом тещу. Обеих женщин он заподозрил в попытке его отравить.

Трагедия произошла в ночь на 30 августа, сообщают «Невские новости». Предшествовал ей конфликт - 63-летний мужчина поругался с родственницами. С 59-летней женой он расправился с помощью ножа, а тещу порешил гаечным ключом.

Сам он после этого попал в больницу с подозрением на инфаркт, где находится и сейчас.

Сотрудникам правоохранителей он пояснил, что теща и жена намеревались его отравить.

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