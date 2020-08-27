В Туле капитан полиции заявила о надругавшемся над ней участковом

28 августа тульский сотрудник отдела полиции «Зареченский» (ОП) обвинила своего коллегу в надругательстве, с чем и обратилась в Следственный комитет России.

Как сообщает Myslo, 31-летняя потерпевшая рассказала, что ее коллега, старший лейтенант, надругался над ней в нерабочее время. Стало известно, что утром, приблизительно в 7:30, мужчина применил силу к девушке и затолкал ее в багажник машины. После чего отвез в лес неподалеку от деревни Прудное, где и совершил над ней насилие.

В данный момент лейтенант находится под арестом. Известно, что против него заведено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 132 (Насильственные действия сексуального характера, причинение тяжкого вреда здоровью, угроза убийства или действия, совершенные с особой жестокостью) УК РФ.

Также Тульское управление МВД сообщает, что полицейский в данный момент уволен, а его руководство привлечено к дисциплинарной ответственности.