В многоэтажке Екатеринбурга мужчина год прожил в одной квартире с разложившимся трупом

Сегодня, 10:44

Ольга Громова

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В многоэтажке Екатеринбурга мужчина год прожил в одной квартире с разложившимся трупом

В одной из квартир многоэтажного дома на улице Ильича в Екатеринбурге мужчина год прожил в одной квартире с трупом, который за это время почти полностью разложился. Об этом сообщило издание E1.RU со ссылкой на слова женщины, которая живет с ним в одном подъезде.

По ее словам, этот сосед появился где-то полтора года назад. Он ходил в оборванной одежде и вид у него был неопрятным, часто наведывался на помойку.

Недавно он забыл закрыть дверь в квартиру. Соседи заглянули и увидели лежащий под одеялом скелет бабушки.

«В квартире антисанитария, а под одеялом была уже не мумия, а скелет усопшей. Наши дети боятся этого соседа. Если он жил в одной квартире с трупом, что вообще с его психикой и развитием?!», - вопрошает женщина.

Следователи отдела по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга Следкома по Свердловской области по факту обнаружения останков пожилой женщины проводят проверку. Назначена экспертиза для установления причин ее смерти.

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