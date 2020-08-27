В ДТП под Миассом погибли супруги

В Челябинской области под Миассом в субботу, 29 августа, произошла авария, в которой погибли два человека - пожилые супруги.

В управлении Госавтоинспекции рассказали, что трагедия на дороге произошла на 5-ом километре автодороги Миасс – Сыростан. Там столкнулись легковой автомобиль Cherry Tiggo и грузовая машина марки КамАЗ.

В ведомстве уточнили, что 61-летний водитель иномарки, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу двигавшемуся по главной КамАЗу. В результате кроссовер въехал под большегруз.

Удар был таким, что водитель и его 55-летняя жена погибли прямо на месте происшествия.

Обстоятельства аварии на дороге под Миассом устанавливаются.