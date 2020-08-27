В Иваново четверо мужчин во дворе дома изнасиловали 44-летнюю женщину

В Иваново произошло групповое изнасилование. Поздно вечером в четверг, 28 августа, во дворе одного из домов четверо мужчин изнасиловали 44-летнюю женщину. Об этом сообщает издание «Частник.ру» со ссылкой на Телеграм-канал «Жизнь мента.Иваново», авторами которого являются близкие к силовым структурам области люди.

Отмечается, что потерпевшая обратилась в полицию. Благодаря этому подозреваемых удалось быстро задержать. Это четверо молодых жителей Иваново, младшему из них 21 год, старшему - 25 лет.

Двое из этих парней ранее уже привлекались к уголовной ответственности за наркотики и умышленное уничтожение имущества.

В отношении подозреваемых по части второй статьи 132 возбуждено уголовное дело. Сейчас идет следствие.