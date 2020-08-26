Пьяный омич с мачете напал на семью из-за громкого плача ребенка

Сегодня, 19:47

Ольга Громова

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Пьяный омич с мачете напал на семью из-за громкого плача ребенка

Во дворе дома на Котовского в Омске мужчина в состоянии алкогольного опьянения с мачете в руках напал на семью из-за громкого плача их ребенка. О чудовищном инциденте сообщило издание ngs55.ru.

По его информации, в припаркованной у подъезда машине родители никак не могли успокоить своего сына - полуторагодовалый мальчик все время плакал. Это разозлило пьяного омича. Он, вооружившись мачете, напал на мужчину и женщину. Молодые люди пытались защитить себя и своего ребенка, но к побоищу присоединился еще один горожанин - с палкой в руках.

Пострадали все, но больше всего досталось 32-летнему отцу мальчика. Он с многочисленными ранами головы госпитализирован в больницу.

Подозреваемый задержан.

«Причинивший ему телесные повреждения 36-летний житель Ленинского округа, ранее судимый за аналогичные деяния, после этого не остановился и разбил стекла авто. Орудие преступления после произошедшего злоумышленник успел выбросить», - рассказали в полиции.

По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело.

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