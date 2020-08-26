Найдена мертвой: в Перми убита 10-летняя девочка

В Перми найдена мертвой 10-летняя девочка, которую искали с четверга, сообщает «АиФ».

По данным издания, сообщение об исчезновении ребенка в Следком по краю поступило 27 августа. На место сразу же выехала следственно-оперативная группа во главе с и.о. руководителя следственного управления.

Поисковые мероприятия велись круглосуточно. Сегодня, 28 августа, девочку нашли, но не живой - мертвой.

Тело ребенка лежало в зарослях травы. Примерно в 100-150 метрах от дома, в котором проживала школьница. На теле имеются признаки насильственной смерти - то есть, девочка была убита.

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетней. Идут следственные мероприятия, направленные на поиск убийцы.