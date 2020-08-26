Под Волгоградом в стогу сена нашли 4-летнего ребенка

Вечером 27 августа в селе Липовка Ольховского района Волгоградской области был поднят личный состав отделения МВД России. В дежурную часть обратилась 63-летняя жительница, которая сообщила о пропаже 4-летнего внука.

Бабушка ребенка рассказала о том, что упустила из поля зрения внука, который гулял за частным домом. Сначала мальчик стал играть с ней в прятки, а потом убежал в неизвестном направлении. Первое время женщина пыталась найти внука самостоятельно, но после долгих попыток приняла решение обратиться за помощью в полицию.

Правоохранители сразу же подключились к поискам ребенка. Также были созваны местные казаки, кинолог со служебной собакой, местные жители и представители администрации. Были тщательно обследованы заброшенные дома, заросли камыша и колодцы. Спустя два часа мальчик был обнаружен примерно в пяти километрах от дома. Ребенок мирно спал недалеко от пруда рядом со стогом сена.

В пресс-службе регионального ГУ МВД дали комментарии по поводу этого инцидента, в результате которого стало известно, что в отношении мальчика не совершалось никаких противозаконных действий. Жизни и здоровью ребенка на данный момент ничего не угрожает. Он благополучно был передан бабушке. Также специалистами была проведена профилактическая беседа как с ребенком, так и с родителями во избежание дальнейших подобных ситуаций. Сотрудники напомнили, что нельзя оставлять детей без присмотра даже ненадолго.