В Екатеринбурге водитель сбил на пешеходном переходе 4 детей

Сегодня, 17:13

Ольга Громова

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В Екатеринбурге водитель сбил на пешеходном переходе 4 детей

В Екатеринбурге водитель автомобиля Renault Sandero сбил четверых детей. Дорожно-транспортное происшествие произошло на пешеходном переходе близ строения №16 на улице Бахчиванджи в четверг, 27 августа.

Примерно в 13.00 по местному времени мужчина, находясь за рулем иномарки, во время движения со стороны поселка Арамиль в сторону поселка Исток совершил наезд на четверых несовершеннолетних. Дети переходили дорогу по переходу слева направо по ходу движения авто, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

В результате аварии девочки 7 и 9 лет, а также мальчики 4 и 14 лет получили различные травмы. Все дети родственники. Старший вел младших детей, все вместе они направлялись к бабушке, но попали на больничную койку. У всех черепно-мозговые травмы, у младшего тупая травма живота, а у старшей девочки сложный перелом голени и стопы.

По информации РИА Новости, виновник ДТП, 58-летний водитель, имеет только шесть лет стажа управления транспортными средствами. Но и за это время его за превышение скорости к админответственности привлекали 11 раз.

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