В Липецке на перекрестке Гагарина и Титова перевернулся Hummer

В Липецке 27 августа на перекрестке улиц Гагарина и Титова недалеко от остановки "Дом торговли" произошло ДТП в результате столкновения автомобилей Шевроле и Хаммера.

В настоящий момент на месте ДТП находится бригада скорой помощи, сотрудники ДПС и спасатели. Первыми пострадавшим оказали помощь мимо проезжавшие водители.

В результате аварии никто не пострадал, хотя в Хаммере было двое детей 9 и 14 лет и женщина-водитель.

Видео с места ДТП доступно в соцсетях. По данным регуправления МВД, "Хаммер" с дороги столкнул водитель на "Шевроле", который хотел его обогнать, после чего большая машина заскочила на бордюр, а потом перевернулась.