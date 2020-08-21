В Крыму задержали представителя главы Чечни в Ивановской области Ису Эдильсултанова

В рамках уголовного дела о мошенничестве в Крыму задержали Ису Эдильсултанова, у которого было при себе удостоверение представителя главы Чечни в Ивановской области. В этот же день, 25 августа, были арестован брат Ису Эдильсултанова, а также его племянники, двое юристов и бывшие руководители компании «КСК».

По версии следствия, они пытались присвоить имущество строительной компании КСК, которая проходит процедуру банкротства. Стоимость собственности составляет 40 млн рублей.

Задержания осуществлялись в Иванове, Чечне, Ярославской области и в Крыму. Задержанных доставили в ИВС Иваново. Правоохранители предполагают, что Эдильсултанова могут обвинить еще и в создании преступного сообщества.

В 2015 года в Иванове неизвестные совершили покушение на Ису Эдильсултанова. Они обстреляли его «Мерседес». В результате он получил касательное ранение головы, но заявлять в полицию не стал.

По некоторым данным, попытка убить или запугать Эдильсултанова связана с криминальным переделом в регионе.

Отметим, что Иса Эдильсултанов родился в 1970 году в селе Рошни-Чу Чечено-Ингушской АССР. Он служил в армии, затем работал в милиции. С 2013 года Эдильсултанов занимал должность представителя Рамзана Кадырова в Ивановской области.