В Кабардино-Балкарии 85-летний пенсионер совершил самоубийство из-за куста конопли

Сегодня, 14:09

Александр Зуев

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В Кабардино-Балкарии 85-летний пенсионер совершил самоубийство из-за куста конопли
Конопля на огороде

В маленьком городишке в Кабардино-Балкарии - Нарткале произошел печальный инцидент. Там 85-летний местный житель по имени Николай Захарченко был доведен до суицида. Это произошло после того, как в его огороде силовики обнаружили дикорастущую коноплю. Старика обвинили в хранении, изготовлении и употреблении наркотиков в крупном размере. Из-за найденного куста конопли в отношении престарелого мужчины возбудили уголовное дело (по части 2 статьи 228 УК).

Взвесив куст с корнями и стеблем, эксперты насчитали в нем 921 грамм наркотических средств. Несчастного дедушку сильно напугали тюрьмой. Пенсионера заставили подписаться под незаполненными протоколами и отпустили. Ему пообещали от трех до десяти лет лишения свободы. Правоохранители даже не хотели слушать ни самого Захарченко, ни его жену, которые уверяли, что конопля готовилась как корм для кроликов.

Инцидент произошел 13 августа, а уже 17 числа супруга обвиняемого нашла тело мужа в сарае. Она также наткнулась на предсмертную записку, в которой мужчина попрощался с родными и попросил у них прощения. Старик также упомянул, что ни в чем не виноват. Судя по всему, нервная система пожилого человека не могла вынести таких испытаний. Захарченко похоронили 20 августа. А уже на следующий день по факту самоубийства пенсионера была начата служебная проверка в отношении руководства отдела МВД по Урванскому району.

Местные жители знают, что в этом регионе конопля растет как сорняк. Другими словами, уголовное дело вообще не должно было появиться. Супруга погибшего намерена добиться реабилитации доброго имени мужа.

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