В Саратове 15-летняя девочка в ходе ссоры убила свою мать

В Саратове 15-летняя девочка стала главной подозреваемой в убийстве своей 40-летней матери.

Как стало известно нашему изданию, страшное преступление было совершено в поселке Солнечный-2 в ночь с 26 на 27 августа. В одной из квартир дома на улице Панченко 40-летняя мать в состоянии сильного алкогольного опьянения и ее дочь-подросток начали ссориться. В результате конфликт для старшей саратовчанки закончился гибелью.

ТАСС сообщает , что по факту случившегося региональная прокуратура начала проверку.

В официальных источниках способ убийства не указывается. По данным местных СМИ, женщина была задушена.