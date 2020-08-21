Основатель «Додо Пиццы» рассказал о похищении партнера в 2019 году

На странице основателя сети «Додо пицца» Федора Овчинникова в Фейсбук появился рассказ и видео о похищении в 2019 году его коллеги Владимира Горецкого. Выкладывание информации стало возможно благодаря тому, что несколько дней назад был задержан первый подозреваемый по этому делу.

Летом прошлого года Горецкому предложили побеседовать с деловым человеком из Польши, который якобы был заинтересован в развитии «Додо пиццы» в своей стране. Переговоры велись в несколько раундов, на последнем из них бизнесмену распылили в лицо перцовый газ, а затем последовало банальное похищение.

В плену на загородной даче Горецкого продержали 5 дней. Однажды ему приказали подержать за рукоять пистолет, пообещав, что в случае чего оружие с отпечатками пальцев попадет «куда следует». В другие дни бизнесмен подписывал чеки и долговые обязательства, договора и чистые листы. Он даже провел по видеосвязи рабочее совещание, чтобы никто не мог заподозрить работу под контролем.

У Горецкого украли круглую сумму наличных денег и различную технику. Общая сумма ущерба составляет минимум 4,9 миллиона рублей. Как заявил Овчинников, случай с похищением бизнесмена и его работой под контролем не является для страны единичным явлением.