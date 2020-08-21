Жительница Сыктывкара получила второй срок за ложное сообщение об изнасиловании

В Сыктывкаре 20-летняя девушка получила судимость за заведомо ложный донос об изнасиловании. Примечательно, что у нее это уже «рецидив» - год назад она уже была осуждена по этой же 306 статье УК РФ.

В мае нынешнего года юная сыктывкарка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонила на 112 и сообщила, что ее изнасиловал сосед.

Правоохранители отреагировали быстро и приступили к процессуальной проверке. По ее результатам было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Выяснилось, что девушка оболгала соседа по причине неприязненных отношений, и никакого изнасилования вообще не было.

Но для «потерпевшей» ложь просто так не минула. Уже в отношении ее было возбуждено уголовное дело. Суд признал девушку виновной в заведомо ложном доносе о совершении преступления, соединенном с обвинением лица в совершении тяжкого преступления.

Наказание - один год лишения свободы с испытательным сроком на один год.

Приговор в законную силу не вступил.

28 октября 2019 года ее за такое же преступление, но совершенное ранее, суд приговорил к 240 часам обязательных работ.