Семью донского депутата сняли с самолета за дебош

Депутата заксобрания Ростовской области Валентину Руденко и членов ее семьи ссадили с самолета за устроенный на борту дебош. Об этом узнали журналисты телеканала Рен ТВ.

Валентина Руденко и ее родные намеревались вылететь из Петропавловска-Камчатского в Москву. Однако им не понравился сосед по салону. В результате они не просто выразили недовольство попутчиком, а устроили грандиозный скандал. Бортпроводникам пришлось вызывать подмогу в лице правоохранителей. Они доставили депутата и членов ее семьи в отделение полиции для дальнейших разбирательств.