В больнице под Воронежем произошло массовое заражение коронавирусом

В Хохольской районной больнице, что под Воронежем, произошло массовое заражение коронавирусом. Об этом сообщил портал «МОЁ! Online», ссылаясь на врача общей практики районной поликлиники Светлану Кузьменко.

Медик сама заразилась коронавирусом, инфицирована и ее семья - муж, сын и пожилые родители. Женщина считает, что вирус в их больницу, которая была «чистой», попал 31 июля. Именно в тот день в райбольницу из ковидного корпуса ОКБ к ним доставили пациентку - женщину с сильной одышкой.

Ее привезли на реанимобиле сотрудники в защитных костюмах. Но хохольские врачи тогда даже не догадывались, какую пациентку к ним везут: их никто не счел необходимым предупредить о коронавирусной больной. Поэтому женщину медики принимали в обычных белых халатах и масках.

При этом их заверили, что у пациентки было несколько отрицательных тестов на коронавирус. Но у поступившей держалась температура, и в Хохольской больнице решили сделать повторный тест - он оказался положительным.

После этого женщину отправили в БСМП. Но она несколько дней контактировала с врачами и пожилыми соседками по палате. И это не прошло бесследно - заболели сразу несколько врачей.

Врач-реаниматолог Дмитрий Кузьменко поведал, что медикам c июня не делали тесты на COVID-19. Когда сразу нескольким работникам стало плохо, они даже не могли добиться, чтобы их протестировали на «корону».

В итоге у троих вирус подтвердился, двоим в обследовании отказали. С 12 августа отделение реанимации закрыто на карантин, а сотрудников отправили в отпуск.