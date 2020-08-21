На Ставрополье 47-летний живодер катал по селу привязанную к машине собаку

Сегодня, 17:53

Ольга Громова

0

Image 16+
На Ставрополье 47-летний живодер катал по селу привязанную к машине собаку

На Ставрополье возбудили уголовное дело о жестком обращении с животными. Его фигурантом стал 47-летний деревенский житель, поиздевавшийся над собакой.

В МВД Ставропольского края рассказали, что мужчина учинил жестокую расправу над псом на глазах у жителей села Горнозаводского, среди которых были и дети. Он привязал собаку с помощью цепи к фаркопу своего автомобиля, а потом принялся раскатывать с животным по поселку.

Пес после такой пытки не выжил. Умирающую собаку живодер выбросил.

Крестьяне, возмутившись увиденным, обратились в полицию. Участковый незамедлительно прибыл на место происшествия и задержал злоумышленника.

Его доставили в отделение полиции, где он сознался, что учинил жестокую расправу. Мужчина объяснил, что таким образом он захотел «наказать» беспородную собаку, которая задушила домашнюю птицу на его подворье.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Навальный мог впасть в кому из-за обострения хронических заболеваний

21-08-2020, 15:35

Лидер преступного мира Азербайджана Лоту Гули убит в Анталье

20-08-2020, 17:31

В Петербурге молодая мигрантка обвинила отца своих детей в педофилии

20-08-2020, 15:50

В Турции украинский турист погиб после попытки русского его спасти

20-08-2020, 14:26

Студентка погибла под поездом на станции метро «Проспект Большевиков»

19-08-2020, 11:54

Семья российских туристов утонула в море на глазах у ребенка

18-08-2020, 22:35

В Иркутской области пресечена контрабанда древесины на 620 млн рублей

18-08-2020, 10:56

В Петербурге женщину сбросили из окна третьего этажа

17-08-2020, 12:02

В Красносельском районе Петербурга произошла массовая драка

17-08-2020, 10:47

Суд арестовал родителей ребенка, которого держали вниз головой

16-08-2020, 16:52

Москвич расчленил жену на глазах у 6-летнего сына

15-08-2020, 11:39

Офис «Яндекса» в Минске заблокировали неизвестные вооруженные люди

13-08-2020, 14:55

Полицейские в Петербурге застрелили водителя после проверки машины

12-08-2020, 12:50

В Петербурге неизвестный обстрелял двух человек на проспекте Обуховской обороны

12-08-2020, 11:10

Лысый петербуржец изнасиловал спортсменку на школьном стадионе

10-08-2020, 20:47

Четверо не умевших плавать студентов из Индии утонули в Волге в Волгограде

9-08-2020, 18:08

В Кронштадте молодой охранник изнасиловал местную жительницу среди бела дня

9-08-2020, 13:41

Председатель райсуда Волгограда Юлия Добрынина погорела на взятке в 25 млн рублей

9-08-2020, 08:38

В Петербурге задержали чеченца, вывернувшего руку сотруднице полиции

8-08-2020, 17:19

Бывший солист группы «Ласковый май» Александр Прико находится в тяжелом состоянии из-за коронавируса

7-08-2020, 21:32

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров