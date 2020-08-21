На Ставрополье 47-летний живодер катал по селу привязанную к машине собаку

На Ставрополье возбудили уголовное дело о жестком обращении с животными. Его фигурантом стал 47-летний деревенский житель, поиздевавшийся над собакой.

В МВД Ставропольского края рассказали , что мужчина учинил жестокую расправу над псом на глазах у жителей села Горнозаводского, среди которых были и дети. Он привязал собаку с помощью цепи к фаркопу своего автомобиля, а потом принялся раскатывать с животным по поселку.

Пес после такой пытки не выжил. Умирающую собаку живодер выбросил.

Крестьяне, возмутившись увиденным, обратились в полицию. Участковый незамедлительно прибыл на место происшествия и задержал злоумышленника.

Его доставили в отделение полиции, где он сознался, что учинил жестокую расправу. Мужчина объяснил, что таким образом он захотел «наказать» беспородную собаку, которая задушила домашнюю птицу на его подворье.