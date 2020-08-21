В Великих Луках «семерка» сбила насмерть двух детей

Трагедия на дороге случилась в Великих Луках Псковской области в среду, 26 августа. Там на дороге машина сбила мать с двумя детьми. Малыши не выжили - погибли прямо на месте происшествия.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 13:30 на перекрестке улиц Новосокольнической и Благодатной. Там водитель автомобиля ВАЗ-2107 совершил наезд на женщину, которая шла вместе с двумя маленькими детьми по обочине в попутном направлении. Тротуаров там нет.

В результате малыши, одному из которых было 4 годика, а второму лишь 9 месяцев, погибли.

Водитель остался на месте происшествия. Работает следственно-оперативная группа, обстоятельства случившегося устанавливаются, передает Интерфакс.