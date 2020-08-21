В Сети найден Тelegram-канал с полным руководством, как выслеживать, избивать и насиловать девушек

Сегодня, 16:12

Ольга Громова

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В Сети найден Тelegram-канал с полным руководством, как выслеживать, избивать и насиловать девушек

Активистка Алена Попова и художница Марго Колобова на своих страницах в соцсети обратили внимание девушек на то, что существует Телеграм-канал с возмутительным, если не сказать преступным, контентом. Публикации Forttage Club - это полная инструкция парням о том, как правильно выслеживать, насиловать и избивать женщин, пишет «Лайф».

На страницах парни делятся реально ужасными советами. Так, аудитории рассказывается, какому снотворному стоит отдать предпочтение, чтобы подсыпать его в напиток и усыпить свою будущую жертву, а также куда бить барышню, чтобы она стала безвольной и не могла оказать сопротивления. Советчики также рассказывают, как лишить девушек их главного оружия - каблуков и газовых баллончиков.

Россиянки были возмущены увиденным и потребовали от модераторов Телеграма заблокировать канал, а также его зеркало.

Однако авторы Forttage Club, как отмечает издание, не успокоились. Дабы не оставить нуждающихся парней без «ласк», в Instagram появились два похожих аккаунта, но из-за многочисленных жалоб и они были заблокированы.

«За публичные призывы к насилию авторов канала необходимо привлечь к уголовной ответственности. Такие радикально настроенные люди очень умело влияют на неокрепшие умы подростков и нездоровую психику больных людей», - на появление такого канала в Сети отреагировала председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Она намерена обратить на случившееся внимание Генеральной прокуратуры.

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