Бывший подполковник МВД оказался авторитетом Колей Кувалдой

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Бывший подполковник МВД оказался авторитетом Колей Кувалдой

Суд Ростова-на-Дону приговорил Николая Гермашева, в преступном мире известного как авторитет Коля-Кувалда, к 8 годам тюремного заключения. Также тюремные сроки получили несколько подельников главаря преступного бандформирования.

Пикантность дела заключается в том, что совсем недавно Николай Гермашев носил форму подполковника МВД и возглавлял подразделение собственной безопасности по Ростовской области. Мужчина с размахом использовал служебное положение - в 2015 году он вместе с подельниками создал преступную группировку. Эта группировка умудрилась запустить в эксплуатацию и эксплуатировать в корыстных целях целую шахту, которая принесла им прибыль не менее 126 млн рублей. При этом окружающей среде был нанесен ущерб в 93 млн.

Еще одним доказанным фактом является получение Гермашевым взятки в 13 млн рублей от 2 бизнесменов за прекращение в отношении их уголовного преследования. Как теперь сообщается, группировка Коли-Кувалды в страхе держала деловой мир Ростова-на-Дону на протяжении нескольких последних лет.

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