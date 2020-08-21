У задержанного майора из Петербурга обнаружили сотни банковских карт

Сегодня, 10:11

Александр Зуев

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У задержанного майора из Петербурга обнаружили сотни банковских карт

21 августа по подозрению в получении взятки в Санкт-Петербурге был задержан заместитель начальника 71-го отдела полиции Петроградского района майор Султан Измаилов. У него и его брата обнаружили 360 банковских карт.

Вскоре выяснилось, что большинство карт принадлежит солдатам-срочникам одной из воинских частей в Ленинградской области.

По версии следствия, братья занимались преступной деятельностью - незаконным обналичиванием денежных средств. Сообщается, что Султана Измайлова подозревают в том, что он игнорировал нарушения миграционного законодательства в строительной компании «Амстрой», и получал за это деньги. То есть, он оказывал покровительство фирме-нарушителю. За эту услугу строительная фирма щедро благодарила мошенника, пишет 47 новостей. Она ежемесячно переводила десять тысяч рублей на счет его брата.

В 2016 году компания ремонтировала помещения для задержанных в 29-м отделе полиции на Варшавской улице. А в минувшем году она получила подряды на ремонт нескольких участковых пунктов полиции. Примечательно, что 29-летний майор в соцсетях называет себя «The Golden Boy» - «золотой мальчик».

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