12-летнего школьника из Казани нашли на качелях в состоянии комы

Странный инцидент произошел на территории Зеленодольского района Татарстана. Там в дачном поселке «Атлашкино 1» близ деревни Красный Яр утром 23 августа на качелях нашли 12-летнего школьника из Казани.

Мальчик был без сознания - в состоянии комы. Ребенка в срочном порядке доставили в больницу. Стражи порядка тем временем начали выяснять, как именно он оказался в состоянии комы и что с ним произошло.

Известно, что ребенка нашли с признаками удушения. Но они могли появиться и по причине того, что ученик запутался в качелях-тарзанке - возможно, неумышленно.

История запутанная, и распутать ее стоит следователям.

По данным «КП», на текущий момент возбуждено уголовное дело по такой статье УК РФ, как «Доведение до самоубийства».

Идет расследование.