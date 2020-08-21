12-летнего школьника из Казани нашли на качелях в состоянии комы

Сегодня, 17:59

Ольга Громова

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12-летнего школьника из Казани нашли на качелях в состоянии комы

Странный инцидент произошел на территории Зеленодольского района Татарстана. Там в дачном поселке «Атлашкино 1» близ деревни Красный Яр утром 23 августа на качелях нашли 12-летнего школьника из Казани.

Мальчик был без сознания - в состоянии комы. Ребенка в срочном порядке доставили в больницу. Стражи порядка тем временем начали выяснять, как именно он оказался в состоянии комы и что с ним произошло.

Известно, что ребенка нашли с признаками удушения. Но они могли появиться и по причине того, что ученик запутался в качелях-тарзанке - возможно, неумышленно.

История запутанная, и распутать ее стоит следователям.

По данным «КП», на текущий момент возбуждено уголовное дело по такой статье УК РФ, как «Доведение до самоубийства».

Идет расследование.

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