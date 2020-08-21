На балконе квартиры в Петербурге обнаружено завернутое в ковер тело убитой пенсионерки

Сегодня, 16:32

Ольга Громова

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На балконе квартиры в Петербурге обнаружено завернутое в ковер тело убитой пенсионерки

В Петербурге тело 65-летней пенсионерки, исчезновением которой обеспокоилась ее 42-летняя дочь, было найдено на балконе квартиры, в которой она проживала. Труп был завернут в ковер - женщина стала жертвой преступления. Подозреваемый в расправе задержан - это ее страдающий шизофренией сын, сообщают Невские новости.

24 августа около 22.00 в полицию обратилась женщина 1978 года рождения. В заявлении она указала, что пропала ее 65-летняя мать. Стражи порядка наведались в квартиру дома №?5-3 по улице Корнея Чуковского (там проживала пенсионерка) и нашли ее мертвой и завернутой в ковер.

Подозреваемый состоит на учете в психо-неврологическом диспансере с рядом психических расстройств, в том числе с диагнозами «острый психоз» и «шизофрения». Кроме того, он еще и употребляет запрещенные вещества, в том числе мефедрон.

Под воздействием наркотика он и порешил свою мать. По данным 78.ру, после очередной порции дурмана ему вдруг показалось, что женщина хочет его убить. Не отдавая отчет в том, что он творит, петербуржец взял в руки табурет, подкрался к матери сзади и огрел ее по голове. После того как мать упала, он добил ее.

После страшной расправы подозреваемый обмотал труп пленкой, завернул в ковер и вынес на балкон. Сам же замыл кровь, не забыв выбросить тряпки в мусор на улицу. После этого он, словно ничего не произошло, начал вновь употреблять запрещенные вещества.

Во время визита полицейских мужчина пытался убедить их, что мать уехала на дачу, но обыск жилища открыл страшную правду.

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