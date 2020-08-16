Студентка погибла под поездом на станции метро «Проспект Большевиков»

Сегодня, 11:54

Александр Зуев

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Студентка погибла под поездом на станции метро «Проспект Большевиков»
Происшествие на станции метро «Проспект Большевиков»

18 августа в метро Петербурга, на станции «Проспект Большевиков», произошел трагический случай. Приблизительно около 15:00 под колесами поезда погибла 16-летняя девушка. По некоторым данным, студентка педагогического колледжа выходила из вагона, сняла маску и внезапно почувствовала себя плохо. В какой-то момент она оказалась под вторым вагоном. Девушка получила множество серьезных травм, после чего выжить она просто не могла.

У нее диагностировали перелом костей свода черепа с экстракцией свода черепа, травматическую ампутацию верхней трети левой голени, частичную травматическую ампутацию средней трети правой голени. Из-за ужасного инцидента с 14:59 до 15:34 движение поездов на этом участке было приостановлено. Движение поездов возобновили только после того, как тело погибшей извлекли из-под поезда. Стоит сказать, что погибшая на учете в органах по делам несовершеннолетних не состояла. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства несчастного случая.

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