Семья российских туристов утонула в море на глазах у ребенка

Родители утонули на глазах у дочери.
Семья приехала в бухту Бойсмана на побережье Хасанского района Приморского края из Уссурийска за день до трагедии. Муж с женой отправились купаться, оставив маленькую дочь на берегу. Пара не обратила внимание на большие волны и поплыла за буйки. Когда они отплыли на расстояние примерно 100 м от берега, их стало накрывать волнами.
Хотя они отчаянно просили о помощи, размахивая руками, спасатели их не увидели, так как в тот момент они отсутствовали на вышке. Добровольцы из обычных людей кинулись их спасать. Вытащив уже безжизненные тела, пытались откачать в течение 40 минут, но так и не удалось их вернуть к жизни. Пляж находится в отдалении, и «скорая» не могла приехать быстро.
Свидетельницей страшной смерти своих родителей стала восьмилетняя девочка. О ее дальнейшей судьбе ничего не известно.
На момент страшного происшествия на пляже появились и спасатели, и полицейские. Был вывешен черный шар, который означает запрет купания.
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