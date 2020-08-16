Семья российских туристов утонула в море на глазах у ребенка

Родители утонули на глазах у дочери.

Семья приехала в бухту Бойсмана на побережье Хасанского района Приморского края из Уссурийска за день до трагедии. Муж с женой отправились купаться, оставив маленькую дочь на берегу. Пара не обратила внимание на большие волны и поплыла за буйки. Когда они отплыли на расстояние примерно 100 м от берега, их стало накрывать волнами.

Хотя они отчаянно просили о помощи, размахивая руками, спасатели их не увидели, так как в тот момент они отсутствовали на вышке. Добровольцы из обычных людей кинулись их спасать. Вытащив уже безжизненные тела, пытались откачать в течение 40 минут, но так и не удалось их вернуть к жизни. Пляж находится в отдалении, и «скорая» не могла приехать быстро.

Свидетельницей страшной смерти своих родителей стала восьмилетняя девочка. О ее дальнейшей судьбе ничего не известно.

«Окоченевшие трупы долго лежали на берегу, пока кто-то из соседей не накрыл их простынкой. Все это время люди проходили мимо, гуляли дети и глазели на это. Все произошло часа в три дня, и до вечера они лежали на берегу», - рассказали свидетели трагедии.

На момент страшного происшествия на пляже появились и спасатели, и полицейские. Был вывешен черный шар, который означает запрет купания.