В Иркутской области пресечена контрабанда древесины на 620 млн рублей

Сотрудники иркутской таможни совместно с Восточно-Сибирским ЛУ МВД России на транспорте выявили контрабанду лесоматериалов в КНР на сумму в 420 млн рублей.

Как выяснилось, злоумышленники зарегистрировали в Иркутске две фиктивные компании и заключили большое количество контрактов с китайскими фирмами. В 2019-2020 годах было экспортировано 57,6 тысячи кубометров пиломатериалов. А в контрольные органы предоставлялись подложные документы. По факту контрабанды леса возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ.

Сотрудники МВД расследуют еще один эпизод преступной деятельности этой группы - о незаконных поставках леса на сумму около 200 млн рублей.

По этим делам были задержаны трое подозреваемых, которые приобретали у частных лиц крупные партии древесины, перерабатывали ее в пиломатериал и отправляли за границу. Таким образом, за пределы страны было отправлено более 25 000 кубических метров пиломатериала, на котором фигуранты уголовного дела заработали более 200 миллионов рублей.

По этому факту уже открыты три уголовных дела по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, которых соединили в одно производство. По местам проживания подозреваемых и на пунктах отгрузки товара были проведены обыски, в ходе которых правоохранители изъяли документацию и компьютерную технику.