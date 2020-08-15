В Петербурге женщину сбросили из окна третьего этажа

16 августа в поселке Шушары (Ленобласть), на Вишерской улице произошел чудовищный случай. Там мужчина поругался с женщиной и выбросил ее из окна третьего этажа. 38-летняя женщина упала на козырек. Она получила травмы и была доставлена в больницу.

Об этом очевидцы сообщили в полицию. Вскоре стало известно, что женщину выбросили из окна трое мужчин. Сотрудникам правоохранительных органов Петербурга удалось задержать граждан, причастных к падению женщины. Это молодые люди 20, 27 и 32 лет. Один из задержанных оказался гражданином сопредельного государства, а на территорию России ему был запрещен въезд. Но мужчина поменял имя и фамилию и по новому паспорту въехал на территорию страны.

В отношении молодых людей полиция составила административные протоколы по ст. 18.8 ч. 3 КоАП РФ, пишет Невские Новости .

За умышленное причинение вреда здоровью женщины подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, после чего они примут процессуальное решение.