В Красносельском районе Петербурга произошла массовая драка

Сегодня, 10:47

Александр Зуев

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В Красносельском районе Петербурга произошла массовая драка

В ночь на 17 августа в Красносельском районе Санкт-Петербурга, недалеко от ЖК «Солнечный город» произошла массовая драка, которую удалось снять на видео какому- то очевидцу.

На кадрах можно увидеть толпу людей. Речь идет о группе из 20-30 человек, выясняющих отношения с помощью кулаков. На момент съемки на месте происшествия не было полиции и скорой помощи.

Примечательно, что официальной информации об уличной потасовке не поступало. Нет сообщений и данных о пострадавших и задержанных. Пользователи соцсетей предположили, что ночные разборки устроили строители. Такой вывод был сделан из-за возгласов участников уличной стычки. По мнению некоторых, люди из толпы говорили с южным акцентом.

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