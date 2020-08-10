Суд арестовал родителей ребенка, которого держали вниз головой

Сегодня, 16 августа суд на Кубани приговорил родителей, державших ребенка вниз головой к административному аресту на 10 суток. Об этом сообщили в ГУ МВД.

При задержании и требовании пройти к служебному автомобилю было оказано физическое сопротивление. В результате чего они и получили административный арест на 10 суток по решению суда.

По итогам задержания ребенок был помещен в медицинское учреждение для проверки наличия телесных повреждений, чего у младенца не обнаружили. Мужчина объяснил свой поступок как метод воспитания ребенка и ухода за ним.