Суд арестовал родителей ребенка, которого держали вниз головой

Сегодня, 16:52

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Суд арестовал родителей ребенка, которого держали вниз головой

Сегодня, 16 августа суд на Кубани приговорил родителей, державших ребенка вниз головой к административному аресту на 10 суток. Об этом сообщили в ГУ МВД.

При задержании и требовании пройти к служебному автомобилю было оказано физическое сопротивление. В результате чего они и получили административный арест на 10 суток по решению суда.

По итогам задержания ребенок был помещен в медицинское учреждение для проверки наличия телесных повреждений, чего у младенца не обнаружили. Мужчина объяснил свой поступок как метод воспитания ребенка и ухода за ним.

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