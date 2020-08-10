Москвич расчленил жену на глазах у 6-летнего сына

Сегодня, 11:39

Ольга Громова

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Москвич расчленил жену на глазах у 6-летнего сына

В Москве 48-летнего мужчину подозревают в том, что он убил и расчленил свою 41-летнюю супругу на глазах у 6-летнего сына. Преступление было совершено в одной из квартир многоэтажки на Ореховом бульваре.

Неладное почуяли соседи, когда по подъезду распространился неприятный запах. 13 августа они обратились в полицию. Стражам порядка, которые прибыли по вызову, открывать дверь никто не спешил. Они были вынуждены ее вскрыть.

В квартире правоохранители нашли расчлененные части тела женщины, упакованные по полиэтиленовым пакетам. В квартире также находились 48-летний хозяин жилища и его малолетний сын - мальчик 6 лет.

Мужчина толком ничего не объяснил, поскольку был в невменяемом состоянии.

Предварительно установлено, что он еще вначале этой недели расправился с женой и расчленил ее на глазах у своего ребенка, сообщает «Московский комсомолец».

Родственники рассказали изданию, что мужчина всю жизнь вел асоциальный образ жизни. У него парализована левая рука, были проблемы с ногой. Его признали инвалидом.

Работать москвич не хотел, зато пил беспробудно и часто бил свою жену. Женщина жаловалась родным и близким на избиения, но уходить не спешила.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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