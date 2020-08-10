Офис «Яндекса» в Минске заблокировали неизвестные вооруженные люди

Неизвестные вооруженные люди пришли в офис компании «Яндекс» в Минске. Об этом сообщило издание The Bell, отметив, что они заблокировали здание. Информацию об этом подтверждает и агентство ТАСС , которое пообщалось с двумя источниками, одним из которых является пресс-центр «Яндекса».

«Незнакомые люди в черной одежде с оружием пришли в офисы "Яндекса" в Минске. Офисы заблокированы, включая нескольких сотрудников, которые нынче находятся внутри», - сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе информацию подтвердили, отметив, что детали выясняются.

Напомним: в Минске, как и в целом по всей Белоруссии, продолжаются акции протеста против результатов выборов президента, прошедших в минувшее воскресенье. По официальным данным, победителем снова является Александр Лукашенко, за которого якобы отдали голоса 80 процентов избирателей.

Белорусы в такие результаты не верят. Минувшей ночью схватки ОМОНа с гражданскими продолжились. Были задержаны еще 700 человек. Таким образом, общее количество задержанных с 9 августа приблизилось к 7 тысячам.