Полицейские в Петербурге застрелили водителя после проверки машины

Сегодня, 12:50

Анна Лисова

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Полицейские в Петербурге застрелили водителя после проверки машины

Во Фрунзенском районе Петербурга полицейские во время задержания застрелили мужчину. Об этом сообщает «Фонтанка.Ру».

Стали известные подробности произошедшего.

12 августа около 5 утра у дома 66 по Боровой улице наряд ППС остановил «девятку», которая ехала без включенных фар.

В полиции рассказали, что 28-летний уроженец Республики Дагестан, которого застрелили полицейские, ранее был судим за участие в бандформированиях. В этот раз, когда полицейские остановили его автомобиль, то обнаружили там оружие. Оно находилось под капотом, завернутое в полиэтиленовый сверток. В нем, как оказалось, были завернуты обрез охотничьего ружья и обрез винтовки Мосина.

Когда сверток с оружием нашли полицейские, водитель ударил крышкой капота 44-летнего замкомвзвода майора полиции по голове и побежал во дворы. Но его догнал 27-летний младший лейтенант. Мужчина накинулся на полицейского, и тот применил табельный пистолет. В беглеца лейтенант выстрелил три раза. От полученных ранений мужчина скончался.

Правомерность действия полицейских, проводивших это задержание, будет проверять Следственный комитет.

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