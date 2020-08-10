В Петербурге неизвестный обстрелял двух человек на проспекте Обуховской обороны

Сегодня, 11:10

Анна Лисова

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В Петербурге неизвестный обстрелял двух человек на проспекте Обуховской обороны

В Петербурге на Невском рынке, который находится на проспекте Обуховской обороны, конфликт закончился стрельбой, сообщает 78.ru.

Как сообщил источник, в результате ссоры, разгоревшейся между 4 мужчинами, двое попали в больницу. Пострадавшим 30 и 28 лет.

Установлено, что они поссорились с двумя мужчинами славянской наружности, которые и открыли по ним стрельбу из травматического пистолета. Один из пострадавших получил ранение в область живота. Второй же был ранен в грудную клетку.

Со слов пострадавших, они выпивали на территории заброшенного рынка, а неподалеку от них этим занималась еще одна компания. К ним и подошли мужчины, чтобы попросить сигарету. На это их позвали продолжить разговор на улице, и вскоре конфликт перерос в стрельбу.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Личности стрелков устанавливаются. Сообщаются их приметы. Мужчинам на вид 35-40 лет. Один из них был одет в серую куртку, кепку, джинсы и был с фиолетовым пакетом, а второй в момент инцидента был в серой толстовке, джинсах и передвигался на ярко-жёлтом велосипеде.

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