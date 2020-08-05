В Петербурге задержали чеченца, вывернувшего руку сотруднице полиции

7 августа в Петербурге произошло чрезвычайное происшествие. Около 23 часов у дома 2 по Конюшенной площади 21-летний уроженец Чеченской Республики по имени Мансур вывернул руку 36-летней сотруднице миграционной службы УМВД России после ее просьбы предъявить документы.

Пострадавшей, у которой были повреждены сустав и связки, срочно оказали медицинскую помощь, после чего она продолжила нести службу. А нарушитель был схвачен и доставлен в отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции)

Материалы по факту нападения на сотрудницу полиции направлены в следственные органы. Ожидается, что будет возбуждено уголовное дело. Полиция намерена ходатайствовать об административном аресте задержанного, пишет Фонтанка.Ру .

Позже выяснилось, что безработного Мансура Абдылхаисиева полгода назад приговорили к условному сроку за хулиганство. Молодой человек разъезжал по Московскому проспекту на машине с надписью «Чеченский волк» и стрелял в воздух.