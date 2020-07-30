Телеканалу OTV стало известно о расследовании спецслужбы из-за селитры в Бейруте

Сегодня, 12:04

Сергей Нилов

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Телеканалу OTV стало известно о расследовании спецслужбы из-за селитры в Бейруте
Последствия взрыва в столице Ливии

4 августа в столице Ливана прогремел взрыв, эпицентром которого был морской порт, недалеко от базы ВМС Ливана. В результате были разрушены фасады нескольких зданий, повреждены жилые дома и офисы, находящиеся возле порта. В здании посольства России в Ливане взрывной волной выбило стекла.

Как заявил премьер-министр Ливана Хассан Дияб, взрыв произошел на складе, на котором на протяжении нескольких лет находилось 2750 тонн аммиачной селитры.

По последним данным в результате взрыва погибло 78 человек, а 4 тыс. человек получили ранения и травмы.

Служба национальной безопасности 5 месяцев назад начала расследование на предмет взрывоопасного вещества, которое относится к типу нитрата аммония и очень опасно, найденного в порту Бейрута. Во время проведения проверки порта, в ангаре 12 были обнаружены хранившиеся опасные вещества. После этого было сразу дано распоряжение, чтобы назначить ответственное лицо со стороны государства и управления порта для принятия соответствующих мер для предотвращения чрезвычайных ситуаций, в том числе взрывов.

«Основные предложения службы нацбезопасности заключались в создании особых условий хранения. В случае отсутствия необходимости в них было предложено продать эти вещества», - говорится в полученном сообщении.
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