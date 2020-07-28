В Башкирии 22-летний парень изнасиловал пожилую пенсионерку

Сегодня, 09:37

Ольга Громова

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В Башкирии 22-летний парень изнасиловал пожилую пенсионерку

В селе Чапаево Давлекановского района Республики Башкортостан 22-летний парень надругался над пожилой пенсионеркой. В момент совершения преступления молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения, передает издание proufu.ru. У молодого человека ранее уже были проблемы с законом. Он имеет в своей биографии судимость за угон автомобиля и угрозу убийством. Вскоре она будет дополнена еще одной.

28 июля молодой человек, употребив спиртное в большом количестве, отправился на поиски приключений. Уже под утро он очутился у дома пенсионерки. Женщина была одинокой и проживала сама. Парень вломился в жилище пожилой крестьянки и изнасиловал ее. После преступления он сбежал, но правоохранители работали по горячим следам и быстро его задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ - за изнасилование и незаконное проникновение в жилище.

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