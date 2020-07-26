В Барнауле боксер одним ударом убил заступившегося за инвалида прохожего

40-летний житель Барнаула погиб в попытке заступиться за инвалида. Увидев, как мужчина с тростью противостоит троим противникам, он попытался пресечь уличную драку. Но сам получил удар по голове, который для него оказался смертельным. Инцидент произошел поздним вечером 26 июля в районе Старого базара. Как передает программа «Вести» канала Россия-1, драку инициировали 38-летний боксер Михаил С. и чемпионка мира по кикбоксингу Лилия В.

Супруга погибшего рассказала корреспондентам, что Павел (это имя погибшего) вступился за отмахивавшегося от противников тростью мужчину. Стоило ему отвернуться, как его поверг на землю мощнейший удар. Павел больше не встал. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть. Кроме жены, у погибшего мужчины осталась 6-летняя дочь.

27 июля СКР по Алтайскому краю задержан 38-летнего подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего. Подругу-кикбоксершу его допросили, но не задерживали. «Вести» отмечают, что она чемпионка мира по кикбоксингу и мастер спорта международного класса, тогда как основной подозреваемый выступал только на соревнованиях, которые организовывались в России. Расследование уголовного дела продолжается.