От взрыва бочек с квасом в Петербурге пострадал человек

Сегодня, 16:15

Анна Морозова

0

Image 16+
От взрыва бочек с квасом в Петербурге пострадал человек

Продавец кваса был травмирован в результате взрыва бочек с напитком. Происшествие случилось на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Гарькавого. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Обломки бочек были раскиданы в радиусе 10 метров.

Сообщается, что прогремело два взрыва с интервалом в 10-15 секунд. Со слов очевидца, взрыв произошел на точке с квасом, разливаемым торговцами-южанами. Один из них пострадал и был доставлен скорой помощью в больницу.

По предположениям очевидцев, бочка с квасом перегрелась на солнце, а сам квас мог забродить, что привело к увеличению напора и взрыву.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Ирина Наумова сбежала из «Дома-2» и пожаловалась на насилие

21-07-2020, 19:39

В Перми «скорые» встали в длинную очередь из-за сломавшегося томографа

21-07-2020, 16:51

В Москве задержан подозреваемый в нападениях на женщин в Южном Бутово

21-07-2020, 12:44

В Геленджике группа мужчин избила отдыхающего в ходе конфликта

21-07-2020, 08:21

В Твери воспитатель детдома ударила ребенка за сорванный цветок

20-07-2020, 15:52

В Ишиме врач извлек из уха пациента живую улитку

20-07-2020, 14:06

Пара выпила с неизвестными в центре Москвы, после чего очнулась в Бутово без вещей и с кредитом

20-07-2020, 07:39

Экс-ведущую музканала изнасиловали в отеле в центре Москвы

18-07-2020, 10:39

Ливень затопил улицы и подтопил дома в Ростове

17-07-2020, 12:48

В Приморье гималайский медведь чуть не задрал пасечника

17-07-2020, 11:19

Сахалинка выложила в Сеть интимные фото соперницы, найденные в телефоне мужа

17-07-2020, 10:04

В США погиб 24-летний непобежденный боксер

17-07-2020, 08:19

В Петербурге лжеполицейский выманил у 90-летней старушки 500 тысяч рублей

16-07-2020, 12:38

Семейная пара в Мурманске на детской площадке избила полицейского

14-07-2020, 23:20

10-летний мальчик погиб в Тихвине, делая селфи на железнодорожном мосту

14-07-2020, 16:08

В Подмосковье погибла популярная мотоблогерша Ксения Никитина

11-07-2020, 19:28

В Башкирии трое подростков погибли в результате ДТП на трассе

11-07-2020, 13:17

В Башкирии убили 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны

10-07-2020, 10:23

В Петрозаводске девушка и парень едва не погибли в подвале, который залило кипятком

9-07-2020, 09:20

В Северной Осетии скончался мальчик, у которого похитили деньги на лечение

7-07-2020, 15:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров