От взрыва бочек с квасом в Петербурге пострадал человек

Продавец кваса был травмирован в результате взрыва бочек с напитком. Происшествие случилось на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Гарькавого. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Обломки бочек были раскиданы в радиусе 10 метров.

Сообщается, что прогремело два взрыва с интервалом в 10-15 секунд. Со слов очевидца, взрыв произошел на точке с квасом, разливаемым торговцами-южанами. Один из них пострадал и был доставлен скорой помощью в больницу.

По предположениям очевидцев, бочка с квасом перегрелась на солнце, а сам квас мог забродить, что привело к увеличению напора и взрыву.